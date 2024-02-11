طقس الأحد شديد البرودة ليلا.. وتحذيرات من رياح مثيرة للأتربة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للدفىء علي السواحل الشمالية، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المنزرعات في وسط سيناء .

ويشهد اليوم الأحد شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، ونشاط رياح علي مناطق من اقصي غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 9 ، وعلى جنوب الصعيد 26 العظمي والصغرى 12 درجة .