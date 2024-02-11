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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة 7 أشخاص بالاختناق في تسرب للكلور داخل محطة مياه بالشيخ زايد

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 7 أشخاص بالاختناق، اثر حادث تسرب للكلور داخل محطة مياه بمنطقة الشيخ زايد، وتم علاج المصابين بمكان الواقعة.

كانت تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاده وجود تسرب للكلور ومصابين داخل محطة مياه الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين تسرب للكلور أسفر عن إصابة 7 أشخاص ، وتم علاجهم بواسطة سيارات الإسعاف في مكان الواقعة، وتم السيطرة على التسرب ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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