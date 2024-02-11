"تزايد حصيلة الضحايا".. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف مكثف على وسط وجنوب غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه، فجر اليوم الأحد، على مناطق متعددة في قطاع غزة، وبشكل خاص وسطه وجنوبه، مما أسفر عن استشهاد العديد من المواطنين بينهم أطفال ونساء. حسب ما ذكرت وكالة الأنبا الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر طبية في غزة بأن عدد الشهداء بلغ 25 شخصًا على الأقل، وتعرض العشرات للإصابة نتيجة للقصف الذي استهدف منزلًا يضم نازحين في شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق وسط القطاع، مما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى.

وأطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على مناطق جنوب خان يونس.

وأفادت مصادر محلية بوفاة امرأة وإصابة عدد من الأشخاص، بينهم طفلة، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة أبو سلمية في وسط قطاع غزة.



ووفقًا لحصيلة غير نهائية، فإن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزال مستمرًا برًا وبحرًا وجوًا، حيث تشير التقارير الطبية إلى استشهاد أكثر من 28،064 شخصًا وإصابة 67،611 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. ولا يزال آلاف الأشخاص تحت أنقاض المباني المدمرة.