قوات الاحتلال تقتحم قريتي روجيب ودير الحطب شرق نابلس

فجر اليوم الأحد، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاقتحام والتوغل في قريتي روجيب ودير الحطب شرق مدينة نابلس، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش في المنطقة، وسط اندلاع مواجهات عنيفة. حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

في قرية روجيب، داهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين وحاصرتها، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجنود ومجموعات من الشبان. وقد قام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى وقت إعداد هذا الخبر.

وفي قرية دير الحطب شرق نابلس، شهدت عمليات اقتحام مماثلة للمنازل، حيث قامت القوات بتحطيم بعض المنازل المستهدفة واعتداء على أصحابها، دون أن يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات.