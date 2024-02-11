أمم أفريقيا 2023| تحدِِ من نوع خاص بين غضب الأفيال ونظرات النسور الثاقبة

يضع منتخبا كوت ديفوار ونيجيريا، كأس أمم أفريقيا صوب عينيه، إذ تحلم النسور النيجيرية بنظراتها الثاقبة بمعانقة الكأس الغائب منذ ما يقرب من 10 أعوام، بينما غضب جماهير الأفيال يشعل حماس لاعبي المنتخب الإيفواري من أجل حصد اللقب الثالث في تاريخ ساحل العاج.

يحتضن ملعب الحسن واتارا، مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

فإن الأفيال حينما توضع في الطائرة لنقلها من مكان إلى آخر، يحضرون لها «الكتاكيت» أي صغار الدجاج معها في القفص؛ خوفًا من هيجان الفيل، حتى لا يصبح كثير الحركة في الطائرة فتختل توازنها وربما تسقط، ولكن مع وضع الكتاكيت مع الفيل يجعل الفيل ساكنًا، ولا يتحرك خوفًا من أن يدهسهم أو يتعرضون لأذى؛ لأنه يملك قلبًا كبيرًا ويخشى أن يؤذي الصغار، ولذلك فإن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم قرر إقالة المدير الفني الفرنسي لمنتخب كوت ديفوار، جيان لويس جاسيه، ليعين المدرب الوطني إيمرس فاي، وذلك بعد اقتراب خروج أصحاب الأرض من البطولة من الدور الأول، ليقود فاي الأفيال بعد غضب الجماهير إلى معانقة المجد وبلوغ نهائي كان 2023 وسط دهشة كبيرة من محبي كرة الماما أفريكا.

ولكن يصطدم منتخب الأفيال، بنظرات النسور النيجيرية الثاقبة، التي وضعت الكأس أمام أعينها منذ بداية مشوارها في البطولة، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو ومهاجم نابولي الإيطالي، فيكتور أوسيمين، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا في العام الماضي، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».