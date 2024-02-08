أمم أفريقيا 2023| منتخب كوت ديفوار يضرب موعدًا مع نيجيريا في النهائي

نجح منتخب كوت ديفوار في اجتياز الكونغو الديمقراطية، بالفوز عليه بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب الحسن واتارا، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وتأهل المنتخب الإيفواري إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا 2023، التي تقام حاليًا في كوت ديفوار.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما شهد تحفظ دفاعي من جانب لاعبي المنتخبين، ولم يشهد فاعلية هجومية كبيرة، سوى كرة فرانك كيسي لاعب خط وسط أصحاب الأرض وفريق أهلي جدة السعودي في الدقيقة 42، التي ارتطمت بالعارضة.

وفي الشوط الثاني، فاز منتخب الأفيال على الكونغو الديمقراطية بهدف سجله، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني سباستيان هالير، في الدقيقة 65 من كرة غير موجهة نحو مرمى المنافس، فاجئت حارس الفهود أثناء سقوطها في الشباك بطريقة غريبة.

وبذلك، ضرب منتخب كوت ديفوار موعدًا مع نيجيريا في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير 2024.