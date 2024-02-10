ريال مدريد بدون قلب دفاع أمام جيرونا بقمة الدوري الإسباني

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم السبت، إصابة الألماني أنطونيو روديجير، لاعب الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام جيرونا في قمة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق ريال مدريد، اليوم السبت، نظيره جيرونا على ملعب سانتياجو برنابيو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ونشر النادي الإسباني، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، قال فيه: «أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم على أنطونيو روديجير، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تعرضه لإصابة عضلية في العضلة المتسعة الوحشية بفخذه اليسرى، سيتم تقييم تطور حالته».

وبعد إصابة روديجير، أصبح الملكي بدون قلب دفاع أمام جيرونا بسبب الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أعلن أمس الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة جيرونا.

وشهدت القائمة غياب المدافع ناتشو فيرنانديز عن اللقاء للإصابة، لينضم إلى قائمة المدافعين المصابين، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا بعد إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ووضعت إصابة أنطونيو روديجير، أنشيلوتي في ورطة كبيرة أمام جيرونا، ليضطر إلى الاستعانة بالظهير الأيمن داني كارفخال ولاعب خط الوسط أوريلين تشواميني كقلبي دفاع.

وتعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، هي مواجهة بين أول وثان ترتيب الدوري الإسباني، إذ يتصدر الميرينجي الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الفريق الكتالوني.