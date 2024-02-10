هالاند يقود مانشستر سيتي لتخطي إيفرتون وخطف صدارة الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر سيتي عروضه القوية وحقق فوزًا مُثيرًا على إيفرتون بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد" اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، وهدد مرمى إيفرتون بشكل مُستمر، لكنه اصطدم بتألق الحارس جوردان بيكفورد الذي تصدى للعديد من الفرص الخطيرة.

وبعد صبرٍ طويل، نجح النرويجي إيرلينج هالاند في افتتاح التسجيل في الدقيقة 71 من زمن المباراة، مستغلاً تمريرة رائعة من فيل فودين، ولم ينتظر مانشستر سيتي طويلًا لإضافة الهدف الثاني، حيث سجل هالاند ثنائية في الدقيقة 85 من زمن المباراة

وبفضل ثنائيته في هذه المباراة، ارتفع رصيد هالاند إلى 16 هدفًا ليُصبح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا بفارق هدفين عن الدولي المصري محمد صلاح.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 52 نقطة ليُصبح في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف الذي سيواجه بيرنلي لاحقًا.

وفي المقابل، توقف رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر، ليُعاني من صعوبات كبيرة في هذا الموسم.

