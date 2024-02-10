تحرير عامل اختطف على يد 7 أشخاص أثناء عمله بمنطقة تجارية في الدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية القبض على 4 فيما تكثف جهودها لضبط 3 آخرين بعد قيامهم، باختطاف عامل من داخل محل بمنطقة الطميهي التجارية بمدينة المنصورة بعد قيام المجني عليه بتحصله على 2 مليون جنيه من أحد المتهمين نظير تشغيلها فى تطبيق "كاش" إبان عمله بإحدى الكافتيريات بمحافظة الإسماعيلية وفراره عقب تحصله على المبلغ وقيام المتهمين باختطافه وحجزه بداخل مزرعة خاصة بأحدهم.

تحرير عامل اختطف على يد 7 أثناء عمله بمنطقة تجارية فى الدقهلية:

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من "محمد.ع.ع"، 32 عاما، إداري بمركز الفردوس للأشعة بمحافظة الإسماعيلية، ومقيم مركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، يبلغ بتعرض شقيقه"إسلام"،33 عاما، للاختطاف حال عمله بمحل خردوات بميدان الطميهي بعد أن حضر إليه مجهولان يستقلان سيارة ملاكي رقم "ط ط أ 7182- ملاكي ماركة تويوتا"، وقاما باصطحابه، وورود اتصال هاتفي من هاتف شقيقه لوالدته ومساومتها على مبلغ 5 ملايين جنيه نظير إطلاق سراح نجلها لوجود مديونيات عليه لسابقة قيامه بتجميع مبالغ مالية من المواطنين لتوظيفها فى تطبيق "كاش"، وبيع كروت بأقل من ثمنها إبان إدارته لكافتيريا بدائرة مركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس المباحث الجنائية، تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام وتوصلت التحريات إلى أن المختطف يتواجد بمنطقة المحسنة دائرة مركز أبو صوير والمجني عليه سبق اتهامه فى 7 قضايا "تبديد- نصب".

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من:"السيد.م.ا.ع"،56 عاما، صاحب محطة بنزين، ونجله"أحمد"،21 عاما، طالب، ويقيمان المحسنة الجديدة مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، و"عمر.س.إ.غ"، وشهرته "الحوت"،33 عاما، عاطل ومقيم عزبة 16 المحسنة القديمة، و"نجل عمه يدعى "أحمد"، وشهرته "الحمراني"،35 عاما، عاطل ومقيم المحسنة الجديدة، وإبراهيم.س.ش،36 عاما، ومقيم عزبة العدة مركز أبوصوير، وحسين.م.ع، وشهرتة "زيتون"،38 عاما، عاطل ومقيم الركابية مركز كفر سعد محافظة دمياط، وإبراهيم.ا.م،54 عاما، بدون عمل ومقيم قرية القباب مركز دكرنس.

وتبين قيام المجني عليه بالنصب على المتهم الثاني فى مبلغ 2 مليون جنيه كان قد تحصل عليها من والده " المتهم الأول"، فقام الأخير بالاتفاق مع المتهم السادس إلى تحديد مكان تواجد المجني عليه نظير مبلغ مالي وعقب ذلك حضر المتهمين من الأول وحتى الخامس مستقلين سيارتين وتقابلوا بمدينة المنصورة مع السادس والسابع وقام الأخيران بالدخول لمحل عمل المجني عليه واستدراجه واستقلوا إحدى السيارات وبرفقتهم المجني عليه وأثناء ذلك كان باقي المتهمين فى الانتظار على مقربة من محل عمل المجني عليه وتوجهوا به إلى مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

بتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة من مداهمة مكان اختطاف المحني عليه وتحرير من مزرعة خاصة بالمتهم الأول وضبط المتهمين الاول والثاني والخامس والسيارة الثانية والمتهم السابع.

بمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكاب الواقعة وضبط بحوزة المتهم السابع على مبلغ 5 آلاف جنيه تحصل عليهم من الأول نظير اشتراكه فى الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.