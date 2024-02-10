نجوم الأهلي يساندون "كوكا" في جنازة والده

تواجد عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جنازة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق، الذي توفي مساء أمس الجمعة.

وشيعت جنازة والد "كوكا" اليوم السبت، من مسجد الحافظ في حي البساتين.

وحضر نجوم الأهلي محمود كهربا ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومصطفى شوبير حارس مرمى الفريق وحرصوا على دعم ومساندة أحمد نبيل كوكا في مصابه الأليم.

كما تواجد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي وأحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي ومحمد أبو الوفا المعد النفسي الخاص بفريق الكرة.

وظهر أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي في حالة صدمة وانهيار ودخل في نوبة بكاء شديدة خلال الجنازة.

وكان النادي الأهلي نعي في بيان رسمي والد نجم الفريق أحمد نبيل كوكا وقدم التعازي لأسرة اللاعب داعيا المولي بالرحمة والمغرفة للفقيد.