استمرار حبس شخصين لاتهامهما بسرقة وقتل سائق توك توك في الخليفة

قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس شخصيين لاتهامهم بسرقة وقتل سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيق

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للمباحث والاستماع إلى عدد من شهود العيان والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك ذبحا بمنطقة الخليفة .



تلقت أجهزة الامن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة أمام مسجد شهير بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعلى الفور أنتقلت اجهزة الأمن وعثر على جثة سائق توك توك مذبوح من رقبته ، وبعمل التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة شخصين بغرض سرقة التوك توك الخاص بالضحية، وتم ضبطهم والعثور على المركبة المسروقة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.