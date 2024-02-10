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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

استمرار حبس شخصيين بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص

ارشيفيه
ارشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بحيازة  فرد محلي و2 سلاح أبيض وسرقة دراجة نارية.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي شخصين "لهما معلومات جنائية"أثناء مرور دورية امنيه وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي فرد محلى2 سلاح أبيض - دراجة نارية) وبمواجهتهما اعترفا بأن الدراجة النارية من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب "قطع الأسلاك" وحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع عن نشاطهما.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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