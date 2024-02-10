استمرار حبس شخصيين بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص

قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بحيازة فرد محلي و2 سلاح أبيض وسرقة دراجة نارية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي شخصين "لهما معلومات جنائية"أثناء مرور دورية امنيه وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي فرد محلى2 سلاح أبيض - دراجة نارية) وبمواجهتهما اعترفا بأن الدراجة النارية من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب "قطع الأسلاك" وحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع عن نشاطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.