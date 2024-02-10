أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ7 سفن حربية في البحر الأسود والمتوسط وآزوف

السبت 10/فبراير/2024 - 09:53 ص

أكدت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم /السبت/ أن روسيا تحتفظ بـ7 سفن حربية في البحر الأسود والمتوسط وآزوف.

وذكر بيان للقوات البحرية - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن روسيا تحتفظ اليوم بأربع سفن حربية في البحر الأسود، وتوجد سفينة حربية أخرى في بحر آزوف".. لافتا إلى أن روسيا تحتفظ أيضا بسفينتين في البحر المتوسط، واحدة منها حاملة صواريخ "كاليبر" على متنها ثمانية صواريخ.

وبحسب (يوكرين فورم) يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ.. فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.