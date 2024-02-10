الملتقى الثقافي الخامس عشر يقدم لقاء تعريفيا عن "القائد الناجح"

شهدت سينما هيبس بمدينة الخارجة لقاء بعنوان "فريق العمل الجماعي" في رابع أيام البرنامج التدريبي "إعداد القادة والكوادر النسائية"، ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر لثقافة وفنون المرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام بمحافظة الوادي الجديد برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي يستمر 12 فبراير الحالي.

قدم د. علي حسن -مدرب معتمد في إدارة الأعمال والموارد البشرية، تعريفا للعمل موضحا أنه مجموعة من الجهود التي يقوم بها الشخص من أجل تحقيق منفعة، وتتنوع أشكاله ما بين العمل المهني الذى يخدم مؤسسة، والخدمي الذى يخدم المجتمع.

وأشار "حسن" أن نجاح المؤسسة يعتمد على فريق عمل ناجح، لذا يجب اختيار أعضاء الفريق بعناية، مع الاهتمام بعقد اجتماعات دورية لطرح التوجيهات والتعليمات الجديدة من أجل الارتقاء ببيئة العمل.

وأضاف أن القائد الناجح هو من يُصغي إلى العاملين ويشجعهم ويساعدهم على تطوير مهاراتهم لإنجاز الأهداف في أوقاتها المحددة.



أعقب ذلك ورشة عمل تم خلالها تقسيم المتدربات إلى 3 مجموعات كفريق عمل لمشروع معين، وتقدمت قائدة كل مجموعة بطرح فكرة المشروع الخاص بها.



وطرحت المجموعة الأولى فكرة شركة تسويق، وقدمت المجموعة الثانية فكرة عمل مشغل ملابس بأسوان مع التعريف بالخطة المستقبلية، بينما شاركت المجموعة الثالثة بفكرة تنفيذ مشروع مشغولات يدوية وتطريز للزي السيناوي والبدوي.

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