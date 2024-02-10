«الأنطوني»: توجيهات الرئيس السيسي برفع الأجور والمعاشات إنصاف للمواطن البسيط

أشادت النائبة نيفين الأنطوني، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وزيادة المعاشات 15% وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وقالت «الأنطوني»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يشعر بالمواطن البسيط ويلمس معاناته ويتابع ما يحدث فى الشارع المصرى، والدليل على ذلك تلك الإجراءات التى جاءت فى وقتها إنصافا للمواطن البسيط أمام غلاء الأسعار المبالغ فيه بسبب الأحداث العالمية الراهنة، وتسببها فى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، مضيفة أن هذه القرارات أثلجت قلوب الكثير من الفئات الأقل دخلًا، ومتوسطة الدخل، خاصة أنها جاءت فى توقيت هام جدا للكثير من الأسر المصرية وهو إقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

كما ثمنت عضو صحة الشيوخ، شمول تلك الحزمة لكافة الفئات المهنية، حيث شملت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى، وزيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وآخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض.

يشار إلى أن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح منذ أيام بإن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.

وقرر الرئيس السيسي ضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.