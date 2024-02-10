ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزل وشقة سكنية برفح إلى 18 شهيدًا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط 18 شهيدًا فلسطينيًا وعشرات الإصابات جراء القصف الإسرائيلي على منزل وشقة سكنية وسط وشمالي رفح.

كما قالت وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، أن عدد من الجرحى الفلسطينيين وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء غارة من الطيران الحربي استهدفت محيط بلدية حي النصر شمال رفح.

وأمس الجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، إنها وثقت 721 هجومًا إسرائيليًا على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما أوضحت، أن الهجمات أثرت على 98 منشأة للرعاية الصحية، بما في ذلك 27 مستشفى تضررت جراء القصف المستمر، وأثرت على 90 سيارة إسعاف" بقطاع غزة.