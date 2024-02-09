موعد مباراة ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

اختتم فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، استعداداته لخوض مواجهة بيرنلي، التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق ليفربول، غدًا السبت، نظيره بيرنلي على ملعب أنفيلد، في لقاء يديره الحكم تيم روبنسون.

ومن المتوقع، غياب محمد صلاح عن مباراة ليفربول وبيرنلي؛ بسبب عدم جاهزيته البدنية بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

لحقت الإصابة بهداف الريدز، أثناء مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا، ولم يتعاف من إصابته من شد في العضلة الخلفية حتى الآن، بحسب تصريحات الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للحمر.

ويؤدي صلاح، تدريبات تأهيلية بصورة جيدة عقب عودته إلى قلعة أنفيلد، وظهر في صالة الجيم وهو يواصل عملية التأهيل استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة للفريق.

يتصدر محمد صلاح، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري 2023-2024 برصيد 14 هدفًا، بالتساوي في عدد الأهداف مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكذا دومينيك سولانكي لاعب بورنموث.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي والقناة الناقلة

تقام مباراة ليفربول وبيرنلي، غدًا السبت في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لتنقل قناة beIN SPORTS 1 اللقاء، بتعليق من للمعلق العماني عامر الخوذيري.

يتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف حتى الآن، وللأخير مباراة مؤجلة، بينما يأتي بيرنلي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 13 نقطة.