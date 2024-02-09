150 جنيها تكتب الفصل الأخير في حياة سائق توك توك على يد والده بالغربية

أقدم عاطل على إنهاء حياة نجله "سائق توك توك" ضربا بسبب خلاف علي إيراد المركبة 150 جنيه بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "شادي م" 21 سنة، سائق توك توك، مصاب بنزيف في المخ وسحجات متفرقة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحـــص وعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة والد المجني عليه عاطل حيث قام بالتعدي بالضرب على نجله بعصا خشبية بسبب خلاف على إيراد المركبة "توك توك" البالغ 150 جنيه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.