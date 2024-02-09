انتهاكات واعتقالات مستمرة في الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله، إنه منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم تحدثت هيئة شؤون الاسرى والمحررين عن تحديث لإحصائية المعتقلين، حيث يوجد 15 مواطنا فلسطينيا على الأقل من مدن مختلفة من الضفة الغربية.

وأضافت "السلامين"، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الاعتقالات تركزت في مدينة رام الله والبيرة وطولكرم فيما توزعت البقية على أريحا ونابلس والخليل.

وأوضحت أن هيئة شؤون الاسرى والمحررين أشارت إلى أن زيادة أعداد المعتقلين منذ منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، حيث نتحدث عن حصيلة كبرى، وتعد الأكبر منذ سنوات عديدة لاعتقال الفلسطينيين، فمنذ 7 أكتوبر وحتى الآن نتحدث عن 6935 معتقلا فلسطينيا بينهم نساء وأطفال وكبار السن وقيادات من الحركات الفصائلية في الضفة الغربية.

وتابعت: "نتحدث عن اقتحامات متعددة لعدد كبير من محافظات الضفة الغربية والبلدات والقرى، لاسيما اقتحام من المستوطنين وليس لجنود الاحتلال الإسرائيلي".

