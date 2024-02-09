تحرير 192 محضر مخالفات في حملات تموينية بالإسكندرية

شنت إدارة الرقابة بمديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة و فريق العمل التابع له حملات بنطاق المحافظة أسفرت عن تحرير ٥١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ١٤ محضر انتاج خبز ناقص الوزن.

ونفذت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الادارة و اشراف أحمد على رئيس الرقابة حملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير ٤١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ١٦ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، تحرير محضر امتناع عن بيع السجائر و تحريز ٢٩ علبة سجائر، تحرير ٤ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير ٣٢ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

كما شنت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الادارة و اشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة حملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير عدد ٣٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٤ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد ٣ محاضر لثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفة، تحرير محضرين امتناع عن بيع السجائر، تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد ٧ محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، تحرير عدد ٤ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وشنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الادارة و فريق العمل التابع له حملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير عدد ٥٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر لمجمع استهلاكى مخالف، تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر، تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد ١٢ محضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، تحرير عدد ٣ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

كما قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الادارة و فريق العمل التابع لها بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير عدد ٨ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف، تحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، تحرير عدد ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

ونفذت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الادارة و اشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة حملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير عدد ٢٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضرين لمنفذين من منافذ مشروع جمعيتى مخالفين، تحرير عدد ٤ محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، تحرير عدد ٥ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

كما قامت إدارة تموين غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير عدد ١٩ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضرين حيازة سلع مجهولة المصدر، تحرير محضر امتناع عن بيع السجائر، تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير عدد ٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد ٨ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، و قد تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز و الانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام و ضبط الأسواق.