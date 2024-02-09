أكد الدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، نجاح الاعتماد المبدئي لـ21 منشأة صحية بالمحافظة حتى الآن، والتي حققت نجاحا نسبته 90% فيما يتعلق بالمعايير والجودة.

وأضاف حنفي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «نعمل بخطى جيدة جدا في المحافظة بخصوص تشغيل الوحدات وبرنامج تشغيل المستشفيات، ولدينا 76 منشأة ووحدة صحية دخلت المنظومة و4 مسشتفيات»، مشيرًا الى أن أسوان ثاني محافظات صعيد مصر التي تدخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع، أن هيئة الرعاية الصحية لا تستهدف إدخال المنشآت وتشغيلها، ولكن يجب أن تضمن جودة التشغيل، وهو ما يتطلب جعل المنشآت تحصل على أعلى اعتماد جودة في مصر، وبالفعل، نجحت المحافظة في تسجيل 21 منشأة ووحدة صحية، وهناك 11 منشأة تمت زيارتهم وتقييمهم وفي انتظار الاعتماد.