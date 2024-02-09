"أنف وثلاث عيون" ينطلق بدور العرض السينمائية بالدول العربية والخليج

انطلق عرض فيلم “أنف وثلاث عيون” بدور العرض السينمائية بمجموعة من الدول العربية ودول الخليج، وهي المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، عمان، العراق، الأردن، فلسطين وسوريا، أمس الخميس 8 فبراير، قبل طرحه للجمهور بدور العرض التونسية ابتداءً من يوم الأربعاء 14 من نفس الشهر. يأتي هذا بعد أن شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان البحر الأحمر في نسخته الثالثة.

يضم فيلم “أنف وثلاث عيون” مجموعة من النجوم؛ ظافر العابدين وصبا مبارك، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف. والفيلم معالجة سينمائية معاصرة لرواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، الذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً.