حملة اقتحامات إسرائيلية واسعة في عدة بلدات فلسطينية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية بدرس غرب رام الله، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين وقامت بملاحقاتهم في الشوارع، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

وفي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، انتشرت آليات الاحتلال في الشوارع، بعد اقتحام البلدة، وقام جنود الاحتلال بمداهمة عدة منازل لمواطنين فلسطينيين داخل البلدة.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، ودخلت آليات الاحتلال العسكرية البلدة، وانتشرت في عدة أحياء وفي محيط منازل المواطنين.