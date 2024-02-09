فلسطين.. استشهاد مواطنين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في دير البلح

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونتج عن تلك القصف استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأكدت مصادر محلية داخل المدينة، أن عددًا من الإصابات وصل إلى مركز طبي تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعد قصف في منطقة الزوايدة وسط غزة.

وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرون، جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لهم بمجمع ناصر الطبي في خان يونس.

كما أطلقت مسيرة إسرائيلية، الأعيرة النارية على مواطنين فلسطينيين اعتلوا مبنى مجمع ناصر الطبي، في محاولة منهم للوصول الى شبكة الإنترنت، في ظل صعوبة الاتصالات والتواصل، ما أدى لاستشهاد أحدهم، وإصابة آخرين.