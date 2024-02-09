ads
الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. استشهاد مواطنين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في دير البلح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونتج عن تلك القصف استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأكدت مصادر محلية داخل المدينة، أن عددًا من الإصابات وصل إلى مركز طبي تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعد قصف في منطقة الزوايدة وسط غزة.  

وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرون، جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لهم بمجمع ناصر الطبي في خان يونس.

كما أطلقت مسيرة إسرائيلية، الأعيرة النارية على مواطنين فلسطينيين اعتلوا مبنى مجمع ناصر الطبي، في محاولة منهم للوصول الى شبكة الإنترنت، في ظل صعوبة الاتصالات والتواصل، ما أدى لاستشهاد أحدهم، وإصابة آخرين. 

استشهاد مواطنين قصف اسرائيلي فلسطين مدينة دير البلح