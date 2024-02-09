استدعاء وتفريغ الكاميرات.. قرارات النيابة في واقعة سحل طفل بالشيخ زايد

تعرض طفل يُدعى "حسن أ ع" صاحب الـ6 سنوات للضرب والسحل داخل مدرسة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حيث تعدت عليه مديرة التعليم الأساسي بالمدرسة ورئيسها عقب شعوره بأعياء داخل الفصل وجلوسه منكمشا ظنا منه إهانتهما.

البداية كانت يوم 29 يناير الماضي عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من والد الطفل "حسن" 6 سنوات، بتعرض نجله للضرب داخل مدرسة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.



تم تحرير محضر إداري وبالعرض علي النيابة العامة "نيابة أول وثان الشيخ زايد الجزئية" قررت في القضية رقم 563 لسنة 2024 إداري ثان الشيخ زايد، أولا: إخلاء سبيل كلا من: "أحمد منير عزمي أحمد نجيب"، "إيهاب محمد حلمي عباس" من سرايا النيابة، ثانيا: تفريغ آلات المراقبة بالمدرسة بتاريخ 29 / 1 / 2024 من الساعة 9.45 إلى الساعة 10 صباحا وذلك بمبنى الصف الابتدائي بالممر أمام الفصول محل حدوث الواقعة محل التحقيق وتفريغها على وسيط تقني يعرض علينا في حينه، ثالثا: يطلب كلا من "أما عصمت عبدالعزيز فريد"، "تيم هوبان" لجلسة تحقيق، رابعا: نطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.