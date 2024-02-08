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الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"التمويل الدولية" توقع عقد شراكة لتطوير الطرق السريعة بدول أمريكا الوسطى

IFC
IFC
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وقعت مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة لمجموعة البنك الدولي، عقد إعادة تأهيل طرق سريعة بدول أمريكا الوسطي بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والصيانة في بنما بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بموجب الاتفاق والذي اعلنت عنه سناء أبوزيد، مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولي لمنطقة الأوسط وشمال إفريقيا؛ فإن العقد يساعد على تحسين خدمات اللوجيستية ويدعم التنمية الزراعية والسياحية لمناطق في أمريكا الوسطي ويسهم في اتاحة المزيد من فرص العمل.

أضافت أن الاتفاق المبرم من شأنه تطوير البنية التحتية ويساعد في تأهيل جذب الاستثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص وهو جزء من الاتفاق الذي ترعاه مجموعة البنك الدولية لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وسبق وأن مولت المؤسسة منذ عام 2004  أكثر من 170 مشروعًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأسواق في 56 دولة، ووجهت أكثر من 46 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة إلى البلدان النامية.

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