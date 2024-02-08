"التمويل الدولية" توقع عقد شراكة لتطوير الطرق السريعة بدول أمريكا الوسطى

وقعت مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة لمجموعة البنك الدولي، عقد إعادة تأهيل طرق سريعة بدول أمريكا الوسطي بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والصيانة في بنما بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بموجب الاتفاق والذي اعلنت عنه سناء أبوزيد، مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولي لمنطقة الأوسط وشمال إفريقيا؛ فإن العقد يساعد على تحسين خدمات اللوجيستية ويدعم التنمية الزراعية والسياحية لمناطق في أمريكا الوسطي ويسهم في اتاحة المزيد من فرص العمل.

أضافت أن الاتفاق المبرم من شأنه تطوير البنية التحتية ويساعد في تأهيل جذب الاستثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص وهو جزء من الاتفاق الذي ترعاه مجموعة البنك الدولية لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وسبق وأن مولت المؤسسة منذ عام 2004 أكثر من 170 مشروعًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأسواق في 56 دولة، ووجهت أكثر من 46 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة إلى البلدان النامية.