اليابان تؤكد عزمها على تقديم الدعم لأفريقيا في مجال الأمن الغذائي

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال لقائه مع الرئيس الكيني ويليام روتو في طوكيو، اليوم الخميس، عزمه على تقديم الدعم لأفريقيا في مجال الأمن الغذائي، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والقمح نتيجة للتوترات الناجمة عن الحرب الروسية-الأوكرانية.

جاء هذا الاجتماع في إطار سعي طوكيو لتعزيز العلاقات مع كينيا، حيث بحث الجانبان رؤية "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة المنفتحة"، وذلك في سياق تعزيز الروابط مع الاقتصادات الناشئة والنامية في الجنوب العالمي.

أكدت الجانبان أيضًا على أهمية التنمية المالية العادلة والشفافة للتخفيف من مشاكل الديون في كينيا.

يُذكر أن اللقاء الحالي يأتي بعد لقاء العام الماضي في مايو 2023، عندما زار رئيس الوزراء الياباني العاصمة الكينية نيروبي، في إطار جولته في أفريقيا.