خبير استراتيجي: إعادة الاستقرار إلى المنطقة مرهون بوقف العدوان على غزة

قال عمر معربوني الخبير العسكري والاستراتيجي، إن تصريح مدير شركة ميرسك بأن البحرية الأمريكية غير قادرة على ضمان سلامة كافة السفن في البحر الأحمر ، هو بمثابة تعقيد للأمور وعسكرة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هذه الشركة من أكبر الشركات التي تنقل الحاويات على مستوى العالم وهذا سيؤدي إلى الضغط على اليمن، خاصة وأن القوات المسلحة اليمنية منذ البداية، قالت أنها تستهدف السفن المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي، وهذا بالتأكيد عدد بسيط من السفن مقارنة بالسفن التي تعبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وأضاف « معربوني » خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة اتخذت قرارا بالدفاع عن أمن الكيان الإسرائيلي، لأنه حتى اللحظة لم يتم استهداف أي سفينة لها علاقة بالموانئ الإسرائيلية، لافتًا إلى أن سياسة الولايات هي المراوغة، حيث تقول شيئا دبلوماسيا وتنفذ شيئا أخر عسكريا.

وتابع، أن ما يرجع الأمور إلى طبيعتها في المنطقة مرة أخرى، هو وقف العدوان على قطاع غزة، لأن هناك ترابط بين ما يحدث بالبحر الأحمر وما يحدث في العراق وسوريا ولبنان، لافتًا إلى أن الولايات ليست حريصة على أمن أي بلد في المنطقة سوى إسرائيل، وأمريكا قادرة على إنهاء الحرب في أي لحظة لكنها لا ترغب بذلك بسبب مصالحها التي ترتبط بالكيان الصهيوني.

