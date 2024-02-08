نصر عبده: الدعم الأمريكي لإسرائيل أكثر بكثير من المعلن

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، إنه منذ الـ7 من أكتوبر لم تحسم الولايات المتحدة موقفها كدولة راعية أساسية للاحتلال الاسرائيلي، كما أنها صاحبة الغطاء والدعم الأول لإسرائيل، موضحا أن الدعم المعلن أقل بكثير من غير المعلن سواء من الأموال والمنح أو سواء على المستوى العسكري.

وأضاف نصر عبده، خلال تغطية مباشرة على قناة "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن أمريكا هي الراعي الرسمي وصاحبة الغطاء الشرعي والمالي والتسليحي الأول لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن في النهاية هي لديها دولتها وسيادتها مثل عدد كبير من الدول.

وأوضح أن هناك تغيرا في تعامل كثير من الدول مع الأزمة، ولو نظرنا لبداية الأزمة منذ الـ7 من أكتوبر وقارنا موقف بعض الدول على شهور متتالية، وصولا للشهر الخامس من العدوان الإسرائيلي، نجد تغير كامل في تعامل كثير من الدول مع الأزمة، وعلى رأسها بريطانيا فمنذ الـ 7 من أكتوبر وصولا للآن نجد في بعض الصحف البريطانية دراسة بريطانيا الاعتراف بدولة إسرائيل حينما يتم التطرق لهذا الشأن لو كان مجرد كلام فهناك تغير في الموقف، وأيضا بالنسبة لألمانيا فمنذ بداية العدوان الإسرائيلي كانت متشددة وداعمة بقوة لإسرائيل ثم اختلف الموقف انخفاضا وصولا إلى التشاور لحل الأزمة ووقف إطلاق النار.

وتابع: نجد أن اختلاف موقف الكثير من الدول بداية من العدوان الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر إلى الآن، جاء نتيجة شعور هذه الدول بأن مصالحها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية مهددة إذا استمر العدوان.