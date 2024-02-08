شولتس: علينا بذل قصارى جهدنا لمنع روسيا من الانتصار

قال المستشار الألماني أولاف شولتس قبل التوجه لأمريكا، اليوم الخميس، علينا بذل قصارى جهدنا لمنع روسيا من الانتصار، بحسب قناة "العربية".

ويتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى واشنطن اليوم الخميس، حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الجمعة، ومن المقرر أن تركز المحادثات بينهما على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا، والتوتر في الشرق الأوسط.

والولايات المتحدة التي تعتبر أكبر داعم عسكري لكييف، وألمانيا ثاني أكبر داعم لها، أرسلتا إلى جانب دول أخرى مجموعة واسعة من الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم إلى كييف.

لكن الشكوك تتزايد بشأن المزيد من المساعدات من داعمي كييف الغربيين.

وفي الولايات المتحدة، تم رفض طلب البيت الأبيض بتقديم نحو 60 مليار دولار لكييف من قبل الجمهوريين الذين يصرون على تعزيز أمن الحدود مقابل الموافقة عليه.