خبير: أسعار السيارات لن تنخفض قبل مرور عدة أسابيع وثبات سعر الصرف

قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن تأثير تحرك سعر الدولار السريع تحركا حادا سواء بالزيادة أو النقص يظهر فقط بسرعة عند ارتفاع سعر الدولار لكن عند انخفاض سعره لا تظهر دلائله سريعا ولكن هناك انتظارا حتى يستقر لفترة طويلة.

وأضاف مصطفى لـ«البوابة»، أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية لن يؤثر حاليًا على أسعار السيارات في مصر، لأنه يلزم استقرار سعر الدولار لفترة معينة تصل إلى عدة أسابيع قد تصل إلى شهرين حتى يمكن حساب هبوط نسبة أسعار السيارات بشكل صحيح، ولكن حاليا لا يمكن أن تنخفض الأسعار في ظل تذبذب الأسعار.

وتوقع خبير السيارات، استمرار ارتفاع الأسعار لحين استقرار الدولار أمام الجنيه عند قيمة معينة، لافتا إلى أنه من الصعب الحكم بشكل حاسم على تأثير تراجع سعر الدولار في السوق الموازية على أسعار السيارات من فترة قصيرة.

وأكد خبير السيارات، أن الحل الوحيد لأزمة سوق السيارات المصرية تتمثل في اتجاه مصر للتجميع المحلي، ولكن جميع الاتفاقيات التي وعقدتها الحكومة هي إطارية "مبدئية" أي ما زالت في مرحلة مبكرة جدا، وليست توقيع عقود لتنفيذ عمليات التجميع محليا.