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الأربعاء 07 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الدكتور القس أندريه زكي: قرارات الرئيس اليوم تعكس الروح المسؤولة للقيادة السياسية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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اشاد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالقرارات الوطنية الخاصة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، والتي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المصريين.

وأضاف "زكي " أن التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه بلادنا والمنطقة والعالم تحتاج إلى هذه الرؤية الوطنية المخلصة،  وقرارات اليوم تعكس الروح الجادة والمسؤولة للقيادة السياسية، وقدرة  الدولة المصرية  على إدارة الأزمات وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمصريين كأولوية.

 

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