النيابة العامة تصدر 8 قرارات عاجلة بشأن واقعة شقة "دعارة" بالدقهلية

قرر المستشار محمود الموجي، رئيس نيابة بلقاس الجزئية وتحت إشراف المستشار محمد هاشم المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهلية حبس 12 سيدة ورجل 4 أيام على ذمة التحقيقات بينهم طفلة قاصر لم يتجاوز عمرها 14 عاما، وذلك بعد ضبطهم داخل شقة سكنية حال ممارستهم الرذيلة.

وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفلة التي جرى ضبطها بدار مؤسسة الدفاع الإجتماعي بالمنصورة مؤقتا لحين صدور قرار بشأنها مع انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان سنها وإعداد تقرير فني مفصل بذلك والعر فور الإنتهاء من إعداده.

وقررت النيابة طلب تحريات مباحث إدارة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولا لحقيقتها والوصل لدور المتهمة الأولى "منى.ح.ع"، والمتهم الثاني محمد.ح.ا"،في واقعة الاتجار بالبشر والتعامل فى الطفلة التي جرى ضبطها واستغلال حاجتها المادية وصغر سنها استغلال جنسيا مقابل الحصول على منفعة مادية من عدمه.

كما تقرر تكليف احد الضباط بتحريز 9 هواتف محمولة وكذلك 2 أنبوب كريم وواقي ذكري وشريط دوائي وقيدهم برقم اشياء وايداعهم مخزن النيابة العامة على ذمة الفصل فى القضية، مع إيداع المبالغ المالية المضبوطة والتي بلغت 43200 جنيه بخزينة المحكمة على ذمة الفصل فى القضية وطلب رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة، ورئيس قسم جرائم الآداب بمديرية أمن الدقهلية لسماع أقوالهم والتحفظ على المكان محل الضبط وتعيين الحراسة اللازمة عليه لحين إجراء المعاينة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية قد داهمت شقة سكنية بمنطقة مساكن الزراعة بمدينة بلقاس تدار للأعمال المنافية للآداب وممارسة الرذيلة وأعمال الدعارة بمقابل مادي وبداخلها 6 سيدات ضمنهم طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، و6 رجال.

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بمنطقة شرق الدلتا أكدتها التحريات السرية عن قيام"منى.ح.ع.م"،48 عاما، ربة منزل ومقيمة مساكن الزراعة بمدينة بلقاس باستغلال مسكنها الشقة فى القوادة وأعمال الدعارة بمقابل مادى ويعاونها "محمد.ح.ا.إ"، 39 عاما، حاصل على دبلوم تجارة ومقيم العزبة الحمراء مركز بلقاس.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا تنسيقا مع ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية، ومداهمة الشقة.

وضبطت الحملة من ضبط كلا من:" مصطفى.م.م.ا"، 23 عاما،لا يعمل ومقيم قرية ترعة غنيم مركز شربين، متلبسا بممارسة الدعارة برفقة طفلة قاصر تدعى "شروق.إ.ا"،14 عاما، ومقيمة قرية كفر الغاب مركز كفر سعد محافظة دمياط ولا تحمل رقم قومى، و"سالى.ع.ع.ع"، 35 عاما، لا تعمل ومقيمة منيا البصل بمحافظة الإسكندرية،و"أمل.م.ع"، 28 عاما، لا تعمل ومقيمة قرية ام الرضا مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، و" نعمة.إ.ا.خ"، 24 عاما، ربة منزل ومقيمة كفر الغاب مركز كفر سعد محافظة دمياط، و"نسمة.ع.أ.إ، 36عاما، لا تعمل ومقيمة المرابعين مركز كفر سعد محافظة دمياط، و" احمد. م.ر.ع.ش"،26 عاما، عامل عادى ومقيم الربع مركز البرلس محافظة كفر الشيخ، و"أحمد.ج.م.ع"،ف24عاما، صياد ومقيم برج البرلس مركز البرلس محافظة كفر الشيخ، و"محمد.ح.م.م"،مواليد 44عاما، فلاح ومقيم قرية تلت مركز الفشن محافظة بنى سويف، و"محمد.م.إ"، 36عاما، عامل عادى ومقيم عزبة أبو قورة مركز بلقاس.

وعثر بحوزة المضبوطين على مبالغ مالية وهواتف محمولة و2 مزلق جنسى وواقى ذكرى، ومفتاح الشقة بعد تحريزها بالشمع الاحمر.

وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت باستغلالها مسكنها لإدارته للأعمال المنافية للآداب والدعارة، وممارسة الرذيلة لراغبي المتعة الحرام، بمعاونة الثاني، فيما اعترف باقي المتهمين بممارسة أعمال الدعارة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارتها السابقة.