بالصور.. المركز القومي للسينما يفتتح نادي سينما الطفل

افتتح المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر نادي سينما الطفل بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبحضور الدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالي للسينما، الدكتور حسام محسب عميد المعهد العالي لفنون الطفل، وعدد من السينمائيين.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من الأطفال الذي شاركوا بورش الرسوم المقامة بالنادي، كما تم عرض مجموعة من أفلام التحريك إنتاج المركز القومي للسينما ، حيث عرض كلا من فيلم نفسى اطير إخراج أسامة ابو زيد ، فيلم ابيض × احمر إخراج محمد جابر، فيلم القدس عربية للمخرجة نسرين عز الدين، فيلم برا وجوا إخراج محمود المصرى ، فيلم سالم للمخرج سامح الشرقاوى، فيلم التمثال إخراج زكريا عبد العال فيلم حكاية ولد فشار إخراج رضا جبران.

ومن المقرر أن يقام نادي سينما الطفل شهرياً تحت إشراف المخرجة رانية محمود مدير إدارة الرسوم المتحركة بالمركز القومي للسينما، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية ، حيث أوضح الدكتور حسين بكر أن نادي سينما الطفل يهدف إلي زيادة الوعي لدي الاطفال وذلك من خلال مشاهدة افلام هادفه توعوية ، وكمحاوله لأبعادهم عن مخاطر الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي يقضون معظم أوقاتهم امامها، ومن المقرر أن ينظم المركز خلال فعاليات نادي سينما الطفل مجموعة من الورش الخاصة بالرسم للأطفال المشاركين بالنادي.

IMG-20240207-WA0060

IMG-20240207-WA0058

IMG-20240207-WA0052

IMG-20240207-WA0053

IMG-20240207-WA0049

IMG-20240207-WA0054