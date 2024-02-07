أمن الدقهلية يتوصل لهوية جثة عثر عليها داخل منزل خلال تنفيذ قرار إزالة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، من التوصل لجثمان شخص فى العقد الرابع من عمره فى حالة تحلل وتعفن عثر عليه داخل منزل بمنطقة سيدي عبد القادر خلال تنفيذ قرار إزالة صادر من حي غرب المنصورة.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالي، للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بالعثور على جثة شخص مجهول جثته متحللة في حالة تعفن رمي داخل عقار، وذلك خلال تنفيذ قرار إخلاء رقم 397 بتاريخ 13/8/2024.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص فى العقد الرابع من عمره وجرى نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وبفحص بلاغات التغيب تبين أن الجثة لشخص يدعى كامل مصطفى شعبان ٤٥ عاما مقيم أول المنصورة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولا لحقيقة الواقعة.