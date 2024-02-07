بالفيديو.. سهل إمام يطرح أغنيته الجديدة “خلف خلاف”

طرح المطرب الشاب سهل إمام أحدث أعماله الغنائية التي حملت عنوان “خلف خلاف” بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب .



أغنية “خلف خلاف” كلمات محمد إبراهيم، وألحان سهل إمام، توزيع وماسترنج حذيفة الفارس، ومن إنتاج شركة سيف عريبي والتي تحمل اسم “مقام” .



تقول كلمات الأغنية:

"يا دنيا انا وانتي خلف خلاف لكن بطلت منك أخاف أكيد ورا كل جرح كبير في فرح لكنه مش متشاف ظروفك مهما يوم ضاقت ومهما عملتي يوم فيا تسدي في وشي مليون باب ؟! تضايقيني ؟! .. وإيه يعني انا كويس ولسة شباب ولسة الأرض هتساعني ولسة العمر شايل خير هشيل الهم وأزعل ليه ؟! وعندي يقين في رب كبير يعين قلبي على اللي انا فيه ولسة هحب ولسة هعيش لآخر لحظة وانا مبسوط لا أموت م الخوف في يوم أبداً ولا حتى هخاف م الموت تسدي في وشي مليون باب ؟! تضايقيني ؟! .. وإيه يعني انا كويس ولسة شباب ولسة الأرض هتساعني ولسة العمر شايل خير هشيل الهم وأزعل ليه ؟! وعندي يقين في رب كبير يعين قلبي على اللي انا فيه" .

https://www.youtube.com/watch?si=WXh8VKMtIDBZCEVE&v=3D3jVb1-ehc&feature=youtu.be