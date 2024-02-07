الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يلقي محاضرة ضمن سلسلة "حلقات تفكير"

أعلن مجلس كنائس الشرق الأوسط أن د. ميشال عبس الأمين العام للمجلس سيلقي محاضرة ضمن سلسلة "حلقات تفكير"، وذلك بدعوة من مجلّة "علم المبدأ"، منتدى تحوّلات ومركز دلتا للأبحاث المعمّقة، ومن المقرر أن يكون ذلك في 23 فبراير 2024 في مركز "علم المبدأ".



جاء نص الدعوة كالأتي: "ضمن سلسلة "حلقات التفكير"، يتشرّف كلّ من مجلّة "علم المبدأ"، منتدى تحوّلات ومركز دلتا للأبحاث المعمّقة، بدعوتكم إلى المشاركة في الحلقة الأولى بعنوان "قِيم الغرب في تهاتفها المعرفي والأخلاقي" (شواهد راهنة). تتضمّن الحلقة مداخلتان مع البروفسور ميشال عبس، أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، والبروفسور طلال عتريسي، باحث وأستاذ في علم الإجتماع. يدير الحلقة ويقدّمها الباحث سركيس أبو زيد حيث يلي المداخلتين نقاش مفتوح.



تُعقد الحلقة يوم الجمعة 23 فبراير 2024، الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، في مركز مجلّة "علم المبدأ" – شارع سامي الصلح – بدارو – من جهّة مستديرة الطيّونة – مقابل شركة مرساكو – بناية نويهض – الطابق السادس".











