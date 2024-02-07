شاهد| بعد إعلانه مديراً فنياً للمنتخب.. محطات في حياة الهداف التاريخي حسام حسن

أصبح اسم حسام حسن حديث السوشيال ميديا، عقب إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيينه مديراً فنياً لمنتخب مصر خلفاً لروي فيتوريا المدرب البرتغالي.

وحسام حسن يبلغ من العمر 57 عاماً، وهو أحد نجوم منتخب مصر السابقين، توج ببطولة كأس أمم أفريقيا 3 مرات سابقة عرف بـ"الهداف التاريخي للمنتخب الوطني".

بدأ مسيرته التدريبية مع النادي المصري عام 2008، عقب اعتزاله كرة القدم مباشرة، وتعتبر تلك التجربة هي الدولية الثانية بعدما تولى تدريب منتخب الأردن في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما تولى تدريب مودرن فيوتشر في يناير الماضي خلفًا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو.