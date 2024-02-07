جلسة لجوميز وتدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادا للدارويش

عقد البرتغالي جوزية جوميز مدرب الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الأربعاء، وذلك استعدادا لمباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

وطالب المدرب من اللاعبين بالاجتهاد في التدريبات لأنه يضمن المشاركة لأى لاعب أساسيا في المباريات بعد أن يتألق في التدريبات .

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى 3 مجموعات لخوض تدريبات بدنية وفنية على هامش مران اليوم الأربعاء .

كما خاض حراس الفريق تدريبات بدنية قوية تحت قيادة مدرب الحراس فيسنتي، وشارك في مران الحراس، محمد عواد، محمد صبحي، ومعاذ وعبدالرحمن من قطاع الناشئين .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري .