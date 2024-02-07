الإسراء والمعراج.. الأديب عبد الحميد جودة السحار: البراق موكب إلهي يليق بمقام النبي الكريم

أعلنت دار الإفتاء، موعد ليلة الإسراء والمعراج الذي يوافق اليوم الأربعاء 7 من فبراير، ليكون هذا اليوم على موعد للاحتفال بإحدى المعجزات التي حدثت مع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أسري به من المسجد الحرام بمكة إلى القدس ليصلي بالأنبياء أجمعين ومن بعدها يُعرج به إلى السماء السابعة وكل هذا لم يستغرق وقتا ولا زمنا طويلا، فهذه الرحلة هي من الأحداث البارزة في تاريخ الدعوة الإسلامية، حتى إن قبيلة قريش لم تصدق بها واستهانت بها، عندما أبلغهم محمد صلى الله عليه وسلم بها وما حدث معه فكذبه الكثيرون فلا يكاد يوجد عقل يُصدق ما حدث فما يقوله النبي يعجز العقل البشري عن تصديقه.

إن الأديب عبدالحميد جودة السحار تناول قضية ليلة الإسراء والمعراج، فتحدث عن هذه الرحلة ويصفها فيقول عنها: إنها رحلة استهوت أهل الأرض وحركت الخيال؛ ليتصور ما يشاء من الأعاجيب، ولما كان علم ذلك الزمان محدودا عن الكون والفضاء والسماوات العلى، فلم تستطع علومهم أن تمد أخيلتهم إلا ببعض ما لمسوه في حياتهم وما تمنته عقولهم التي كانت ترى أن النعيم أنهار وظل ظليل، وأن وسيلة الانتقال بين الأرض والسماء لا يمكن أن تكون غير دابة فوق الحمار ودون البغل تسير بسرعة البرق، وقد عبروا عنها بالبراق يضع حوافره عند منتهی طرفه، ولم يستطيعوا أن يتصوروا السماوات غير تصورهم للأرض فجعلوا لها أبوابا تدق.

إن آية الإسراء لم تذكر أنه كان محمولا على شيء، إنه كان يسبح في الفضاء بقدرة الله التي لا تحد بعد أن أصبح حقيقة كونية في غير حالتها الأرضية الناقصة، فإن كان قد قيل إنه ركب البراق فقد يكون المقصود البرق أو أي قوة كهربية، ولا يمكن في حالة إسراء الله بعبده أن تجرى أحكام الحواس ولا أحكام المادة.

وقيل في حكمة ركوب البراق مع أن الله قادر على أن يطوى الأرض له طيا: إن ذلك كان تأنيسًا له بالعادة في مقام خرق العادة، لأن العادة جرت أن الملك إذا استدعى من يختص به بعث إليه بمركب سنى يحمل إليه في وفادته إليه، فعامله الله تعالى بذلك تأنيسا له وتعظيما.

استقبال ملك الملوك لرسوله

وأقول أين استقبال ملوك الأرض للوافدين عليهم من استقبال ملك الملوك لرسوله ؟ فإذا كان ملوك الأرض يبعثون بعثات الشرف لاستقبال زائريهم وطيارات لتحيتهم في الجو، أفيبعث الملك الجبار تأنيسا لرسوله وتعظيما دابة فوق الحمار ودون البغل ؟ وإذا أراد أن يعرج به إلى السماء ليريه من آياته الكبرى أيقيم له سلما يصعد فيه ، ومن حولنا ٣٠٠ بليون سلم تحيط بنا من كل جانب هي الذبذبات التي أصبحت معروفة في وقد أظهر المنكرون للإسراء دهشتهم من ذهاب الرسول عليه السلام إلى بيت المقدس وعودته إلى مكة فى ليلة واحدة وهنا نقف قليلا لنسأل: ما الزمن؟ إننا إذا تخلصنا من هذه الأرض المادية واحتللنا مكانا مستقلا لا يربطنا بجاذبيتها ولا بقوانينها سوف لا نشعر بالزمن الذي تعودنا عليه، ولا يصبح للعمر أو للفناء لدينا أى معنى. إننا عندئذ لا نعرف سوىـ اللازمن- أي الخلود- لا ماض ولا مستقبل ولكن الحاضر وحده هو الذي نعيش فيه.

بين "السّحار" إن الإسراء كان بالجسد والروح ما في ذلك شك وأن الله سبحانه وتعالى قد أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وأراه آياته الكبرى في السماوات العلا، وأن الرسول- قد رأى سدرة المنتهى وقد غشيها نور الله، وقد أوحى الله إليه الصلوات الخمس، وقد انتهت الرحلة العجيبة عند بيت المقدس ولو كانت قد تجاوزت المسجد الأقصى لذكر ذلك القرآن الكريم وأعتقد أن الرسول لم يكثر من الحديث عن الإسراء وإن كان القصاص قد رووا أحاديث عنه جمعها الذهبي في مجلدين، لأن العجائب التي رآها كانت فوق تصور رجال عصره، بل لعلها تكون فوق.

تصور الناس في أي عصر، فاتساع الكون الذي زاره غير محدود أو محدود ولكن قطره يقاس ببلايين السنين الضوئية إن الإسراء معجزة تفوق تصور عقول البشر في كل عصر، فلا الطائرات ولا الصواريخ ولا أى من المخترعات الحديثة أو مخترعات المستقبل حتى يرث الله الأرض ومن عليها تستطيع أن تعطينا صورة صحيحة عن إسراء الله بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أما ما يروى من أحاديث عن الإسراء فهي من اختراع القصاص، وفى رأيي أن أغلب هذه الأحاديث نتاج عقول تصورت ملكوت الله على قدر علمها، وهي أول قصة أدبية إسلامية استوحيت من آيات الإسراء والنجم، وقد اشترك في تأليفها أكثر من مؤلف، وكانت مصدر إلهام أبى العلاء المعرى لما كتب رسالة الغفران، وكانت رسالة الغفران وحى دانتي عندما كتب الكوميديا الإلهية "جحيم دانتي".