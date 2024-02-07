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الأربعاء 07 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. نازحون من غزة: يكفينا ما حدث لنا ولا نريد الحروب

نازحون من غزة يكفينا
نازحون من غزة يكفينا ما حدث لنا ولا نريد الحروب
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، عن الأوضاع في قطاع غزة، بعد أربعة أشهر من العدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث يظهر الفيديو، وجود أهالي قطاع غزة النازحين من القطاع وهم يعيشون في خيم بدون أي وسائل للحياة.

وأعرب غازي أبو عيسى، أحد النازحين من مخيم البريج والذي انتقل كغيره إلى دير البلح، عن حالة اليأس التي يشعر بها الكثيرون قائلاً: "ندعو الله أن تتوقف الحرب، وندعو الله أن تقف الحكومة مع هؤلاء الناس الفقراء".

وأضاف أبو عيسى: "مرت ثلاثة أشهر ليس لدينا لا طماطم، لا ماء ولا كهرباء ولا طعام ولا شراب ولا دورات مياه، استخدمنا الخيام وغرقنا بسبب الأمطار وغرقت نساؤنا، وغرق أطفالنا، وتعرضنا للذل، ماذا تبقى؟".

فيما أضاف محمود الخور، الفار من غزة إلى دير البلح: "يكفي ... يكفي لا نريد الحروب لقد تم تهجيرنا من غزة منذ حوالي 115 يومًا اليوم لقد تم التخلي عنا لدينا أطفال والآن نصاب بالأمراض أصبنا بالمرض بسبب هذه الحياة هذا يكفي حقا".

قطاع غزة العدوان الإسرائيلي الحرب الخيام