السفيرة الأمريكية في كييف: أوكرانيا تحتاج لمساعداتنا الآن

علقت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك على الهجوم الصاروخي الروسي الذي وقع اليوم الأربعاء على أوكرانيا ودعت حكومتها إلى تقديم المساعدة اللازمة.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا في منشور عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "الآن في كييف وفي جميع أنحاء البلاد، استيقظ الرجال والنساء والأطفال على هجوم روسي ضخم آخر بالصواريخ والطائرات بدون طيار".

وأضافت برينك قائلة "نحن نعتمد على الدفاع الجوي لأوكرانيا - ومدافعيها الجويين الأبطال - لحمايتنا جميعا ولا وقت لنضيعه وشددت على أن أوكرانيا تحتاج إلى مساعدتنا الأمنية الآن"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وشنت روسيا في اليوم الأربعاء 7 فبراير، هجوما صاروخيا ضخما آخر على أوكرانيا، وانقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من كييف بعد تضررت خطوط للطاقة جراء الهجوم.