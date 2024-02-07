كان 2023.. نيجيريا تصارع جنوب أفريقيا على تذكرة النهائي الأفريقي

يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع نظيره نيجيريا في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام بمدينة بواكى في كوت ديفوار في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى نصف النهائي بعد الفوز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح، بينما صعد منتخب نيجيريا إلى المربع الذهبي بالفوز على أنجولا بهدف.

وأكد هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، أن فريقه متحمس لمواجهة نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، وأن الوصول للدور نصف النهائي مصدر تحفيز للمنتخب بأكمله بالنظر إلى الأداء الذي قدمه مؤخرا خلال البطولة.

وقال بروس خلال المؤتمر الصحفي: "نحن سعداء للغاية ومتحمسون للعب نصف النهائي، بالنسبة للكثيرين، كان الأمر غير متوقع لكننا فعلنا ذلك وجعلنا جنوب أفريقيا منتخبًا جيدًا".

واعترف المدرب البلجيكي بجودة منافسه منتخب نيجيريا، لكنه أعرب عن ثقته في منتخب "الأولاد" خلال هذه المباراة الحاسمة.

في المقابل قال البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا، أن النسور في حاجة للعب بمستوى مرتفع إذا أرادوا خوض المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا.

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحفي: لقد قمنا بمهمة جيدة بالوصول إلى المربع الذهبي، لقد أظهرنا روحا جيدة وتنظيما".

وأضاف نلعب كفريق سويا، علينا أن نلعب مباراة عالية المستوى، ندرك إمكانيات خصمنا، وينبغي أن نقدم 100% من مستوانا أو أكثر من ذلك للفوز على هذا الفريق الجيد للغاية".

ويعتمد نسور نيجيريا على التوفق التاريخ ضد جنوب إفريقيا في المواجهات المباشرة حققت النسور الخضراء 7 انتصارات وتعادلت 5 مرات وتلقت خسارتين فقط من أصل 14 مباراة، وكانت آخر مواجهة جمعتهما التي أقيمت في ربع نهائي 2019 وانتهت بفوز نيجيريا.

في المقابل يتسلح منتخب جنوب إفريقيا بالمستوى المميز الذي قدمه في البطولة، كما أن تاريخ منتخب “الأولاد” في البطولة الإفريقية مميز خلال السنوات الأخيرة بتحقيق اللقب مرة واحدة في 1996 والوصول إلى النهائي في نسخة 1998 والمركز الثالث لنسخة 2000 بينما حققت نيجيريا الكأس 3 مرات في 1980 و1994 و2013.