لسماع دفاع المتهم.. تأجيل محاكمة ميكانيكي أشعل النار فى جسد جاره بالدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة،الدائرة الأولى بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة ميكانيكي مقيم قرية ميت الكرماء بمركز طلخا محافظة الدقهلية الى جلسة 5 مارس المقبل لسماع مرافعة الدفاع لإدانة المتهم بإشعال النيران بجسد جاره حال استقلاله دراجة نارية لخلاف على قيام المجني عليه ببيع البنزين لمكبات التوك توك في القرية ومنافسته فى رزقه.

صدر القرار برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم حميده، وعضوية المستشار ناجي نصر هلال، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار أحمد سعيد الفقي، في القضية رقم 11292 لسنة 2023، والمقيدة برقم 2399 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

وكان المستشار عبدالرحمن الشهاوي،المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "حمادة ال.م.إ"،. محبوسا، الى محكمة الجنايات المختصة ، وذلك لأنه في يوم 7/8/2023 بدائرة مركز طلخا - محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه "محمود عبد الله عبد العاطي القصبي"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض مادة معجلة للاشتعال (زجاجة تحوي مادة الجازولين)، وما أن ظفر به برؤيته قابعا داخل دراجته الآلية، نثر عليها تلك المادة، وأضرم النيران بها، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

شمل أمر الإحالة أن المتهم أتلف عمدا الدراجة الآلية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر، وترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته على خمسين جنيها، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهم أداة (مادة الجازولين المعجلة للاشتعال)، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد السيد عبدالله عبدالعاطي القصبي، 42 عاما، ومقيم ميت الكرماء بأنه على اثر مشادة كلامية بين شقيقة المجني عليه والمتهم قام الأخير بإضرام النيران بالدراجة النارية"موتوسيكل"، قيادته أبان استقلاله لها بغية إزهاق روحه.

وشهد المقدم محمد فوزي إبراهيم زيدان، رئيس مباحث مركز شرطة طلخا، بأن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة وأنه على إثر خلافات بين المتهم والمجني عليه عقد العزم وبيت النية على قتله وما أن رآه مستقلا دراجته النارية حتى نثر عليها مادة معجلة للاشتعال واضرم النيران به فحدثت إصابته التي أودت بحياته وأعزي القصد الى إزهاق الروح.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه المتوفي إن أصابته حرقية من الثلاث درجات الأولى شاملة معظم الجسد يحدث من ملامسة الجسد بمصدر لهب وأن الوفاة تعزى للإصابات الحرقية الموصوفة وما تضاعفت إليه من التهاب رئوي حاد.