إحالة لمستشفى الأمراض النفسية.. قرار من جنايات المنصورة بشأن قاتلة نجلها بالدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة"، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، إحالة ربة منزل مقيمة بكفر الروك في مركز السنبلاوين إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان مدى سلامة قواها العقلية، وذلك لإتهامها بالتخلص من طفلها خنقًا بايشارب ووسادة انتقامًا من أسرة زوجها بعد إدعائها إساءتهم لسمعتها وإبلاغ زوجها الذي يعمل بالخارج بسوء سلوكها.

وحددت المجكمة جلسة الانعقاد في اليوم الثاني من دور شهر أبريل المقبل لورود التقرير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار محمد صلاح البرعي، والمستشار مصطفى محمود محمد وسكرتارية محمد عبد الهادي وطارق عبداللطيف فى القضية رقم 23556 سنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2400 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

وشهدت الجلسة طلب دفاع المتهمة بعرضها على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية كونها تعاني من أمراض نفسية وتلقيها العلاج لدى أحد الأطباء النفسيين بعيادته الخاصة.

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال "إسراء.أ.ع.م"، محبوسة لانها في يوم 9/8/2023 بدائرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، قتلت طفلها "مصطفى الحفناوي عبده أمين"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله وأعدت لذلك الغرض "غطاء رأس"، وما أن ظفرت به حال سباته حتى قامت بإحكام قبضتها حول عنقه ووضعت وسادة فوق وجهه وظلت تكتم انفاسه فأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك ازهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرزت المتهمة غطاء رأس مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية او الحرفية.

وشهدت لمياء أحمد عبدالوهاب، 20 عاما، طالبة، ومقيمة بقرية كفر الروك بأن المتهمة استغلت انهما قد غطوا فى سباتهم واستلت غطاء رأسها واطبقت حول عنق صغيرها ووضعت على وجهه وسادة حتى لفظ انفاسة الأخيرة وعزت ذلك لوجود خلافات بينها وبين أهل زوجها.

كما أدلى والد الطفل عليه بشهادتة، قائلا أن زوجته أزهقت روح نجله عمدا لوجود خلافات سابقة بينهما وأهله نتيجة علاقاتها المحرمة بالرجال وسوء سلوكها .

وأكدت تحريات الرائد محمد أحمد الهلالي، رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين صحة الواقعة على نحو ما شهد به سابقيه وان المتهمة وعلى اثر خلاف بينها وأهل زوجها نتيجة سوء سلوكها عقدت العزم على إزهاق روح صغيرها فقامت بخنقه حتى فاضت روحه الى بارئها.

