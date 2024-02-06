في اليوم العالمي لختان الإناث.. ماجدة موريس: المسلسلات الصعيدية قدمت الظاهرة بالشكل المطلوب

قالت الناقدة الكبيرة “ماجدة موريس” أن السينما والدراما لهما دوراً فعال في تناول ظاهرة ختان الإناث والتوعية بها وأضافت موريس في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز : أري أن أغلب المسلسلات الصعيدية قدمت مشكلة ختان الإناث بشكل جيد وأهمهم مسلسل " امرأة من الصعيد الجواني " للعظيمة الراحلة الفنانة معالي زايد.

وأوضحت: حيث جسدت الفنانة الراحلة معالي فيه دور امرأة قوية قامت بتربية بناتها بعد ما تركها زوجها وحاولت طوال أحداث العمل أن تحميهم من معتقدات الصعيد والموروثات الشعبية المتوارثة عبر السنين

وتابعت : ختان الإناث يُعد من أهم القضايا الهامة والخطيرة ومنتشرة بكثرة في الصعيد والريف و تم تقديمها من خلال أعمال مختلفة وبالتحديد في الأعمال الصعيدية التي تتوافر بها كافة العناصر لتقديم الظاهرة

لافتة أن مسلسل حضرة العمدة للنجمة روبي التي قدمته في رمضان الماضي قام بتسليط الضوء علي الظاهرة ومواجهتها بشكل جيد ومحاربة الفكر نحو المعتقدات الخاطئة عن الختان وأشارت هذا لا يعني أن نكتفي بذلك فمن الضروري تقديم الكثير من الأعمال الهامة التي تتناول القضايا المجتمعية خلال الفترة القادمة لتذكير المجتمع بعدم تكرار الظاهرة كي لا ينسي أحد .