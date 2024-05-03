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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التحقيقات تكشف سبب مقتل شاب علي يد جزار ونجله في السلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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امرت نيابة السلام بحبس جزار ونجله بتهمة  قتا شاب طعنا بسكين في مشاجرة نشبت بسبب خلاف علي كاب  4 أيام على ذمة التحقيق،  وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة،

كشفت التحقيقات الأولية إن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه ونجل الجزار بسبب خلاف علي كاب كان يرتديه المتهم مما أدى إلى نشوب مشاجرة أصيب خلالها ابن الجزار بجرح بسيط في فمه.

قام المتهم الثاني  بالاستعانة بوالده، الجزار و توجها إلى المجني عليه، واعتديا عليه باستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية ما تسبب في مصرعه فى الحال

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا بالعثور على جثة شاب في مساكن المحمودية بالسلام.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة شاب يدعى "إسلام"  22 سنة، مصاب بجروح قطعية، وتهشم بالجمجمة نتيجة تعرضه لاعتداء من قبل آخرين.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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