كشف لغز العثور علي جثة شاب مدفون بجوار منزل في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف غموض لغز اختفاء شاب فى ظروف غامضة من منزله بإحدى قرى مركز كوم حمادة والعثور علي جثته بجوار المنزل.

وتلقى مأمور مركز شرطة كوم حمادة بلاغا من:" صابر.ع.ال" 55 عامًا، مزارع ومقيم قرية علقام دائرة المركز باختفاء نجله "حسن"، 18 عامًا، فى ظروف غامضة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء اختفاء المجنى علية والده ( المبلغ ) ووالدته وتدعى "غزالة.م.س" ربة منزل، وبمواجهتما اعترفا بقيامهما بتوثيقه بالحبال والاعتداء عليه بالضرب لعدة أيام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بغرض تأديبه لسوء سلوكه وأعتياده احتساء السجائر، ثم قاما بالتخلص من الجثة عقب ذلك بدفنها بجوار المنزل.

ونقلت الجثة بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بإنتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.