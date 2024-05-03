ياسر الطوبجي: "السمسمية" عمل وطني مهم لكل الشباب

أشاد الفنان ياسر الطوبجي، مدير فرقة المسرح الكوميدي، بأداء صناع العرض المسرحي «السمسمية» لفرقة مسرح المواجهة والتجوال، والمقدم على مسرح الشباب، مؤكدا أنه عمل مسرحي وطني مهم لكل الشباب، لأنه يحمل كل مقومات المواطنة والانتماء.

ياسر الطوبجي يصف عرض السمسمية بالمتعة والرقي

وأوضح الطوبجي، أن السمسمية عرض ممتع وكله طاقة إيجابية، مشيدا بأداء وطاقة الممثلين الشباب الجادة المليئة بالمتعة والرقي، واكد أن الرسالة التي يحملها العرض وصلت لكل الحضور، لذلك أدعو كل محبي وعشاق المسرح مشاهدة هذا العرض الرائع المليء بكل الطاقة والحيوية.

«السمسمية» عرض من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، والذي يعرض يوميا في التاسعة مساء على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل.

يشارك في بطولة عمل السمسمية الفنانين: آسر علي، إيمان مسامح، محمد النمس، أحمد جمال، عبدالرحمن آل مرسي، مريم سعيد، جاكلين سعد، سالي النمس، وسام مصطفى، أشرف عبدالرؤوف، هيثم درويش، أحمد السيد، روجينا نادي، وإياد القاضي، رؤية موسيقية هيثم درويش، ديكور وملابس سماح نبيل، ماكياج رحاب طايع، مساعدو الإخراج رحمة محمد، دنيا بكر، مخرجون منفذون عليا عبدالخالق، فاطمة عصمت، وأحمد ماهر.

مسرحية السمسمية من كتابة وإخراج سعيد سليمان.