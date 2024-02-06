رئيس جامعة عين شمس: جامعتنا تتوسع في التعاون الدولي مع جميع المؤسسات العلمية

قال محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس إن كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات يعملوا بأقصى كفاءة لهم وخاصة من ناحية التعاون الدولي وهذا الامر تحقق من خلال تقديم شهادة مزدوجة بين كليتي الهندسة، والحاسبات والمعلومات وجامعة إيست لندن.

وأشار لامتنانه العميق لجامعة إيست لندن على دعمها وتعاونها الثابت مع جامعة عين شمس، موضحًا أنهما تمكنا سويًا من صُنع إرثًا من الامتياز سيستمر في إلهام وتشكيل عقول الأجيال المُقبلة.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس خلال حفل تخرج الطلاب الحاصلين على الشهادة المزدوجة بكليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس مع جامعة جامعة إيست لندن أن الجامعة تتطلع لمزيد من التعاون الدولى خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن هناك إصرار وحماس على مواصلة الشراكة واستكشاف سُبل جديدة للتعاون.

يأتى ذلك خلال حفل تخرج الطلاب الحاصلين على الشهادة المزدوجة بكليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، والذى شهده أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث. العلمي وبحضور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والبروفيسور أماندا برودريك رئيس جامعة إيست لندن، ود. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعتين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور.